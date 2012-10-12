Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
KPrmSt - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4009
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
LeMan
KPrmSt – стохастик, построенный на базе "псевдонедельных" баров.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.04.2010.
Рис.1 Стохастик Синтии Кейс
SendPush
Простейший скрипт для отправки мгновенных PUSH-уведомлений на смартфонAdaptive Laguerre Filter
Адаптивный фильтр с возможностью расчета полинома Лягерра любого порядка.
ALGLIB - библиотека численного анализа
Библиотека математических функций ALGLIB version 3.19, портированная на MQL5.FineTuningMA
Индикатор MA с возможностью более тонкой настройки