Реальный автор:

LeMan

KPrmSt – стохастик, построенный на базе "псевдонедельных" баров.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.04.2010.

Рис.1 Стохастик Синтии Кейс