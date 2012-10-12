CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

KPrmSt - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4009
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
kprmst.mq5 (9.32 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

LeMan

KPrmSt – стохастик, построенный на базе "псевдонедельных" баров.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.04.2010.

Рис.1 Стохастик Синтии Кейс

Рис.1 Стохастик Синтии Кейс

SendPush SendPush

Простейший скрипт для отправки мгновенных PUSH-уведомлений на смартфон

Adaptive Laguerre Filter Adaptive Laguerre Filter

Адаптивный фильтр с возможностью расчета полинома Лягерра любого порядка.

ALGLIB - библиотека численного анализа ALGLIB - библиотека численного анализа

Библиотека математических функций ALGLIB version 3.19, портированная на MQL5.

FineTuningMA FineTuningMA

Индикатор MA с возможностью более тонкой настройки