Autor real:

LeMan

KPrmSt é um estocástico que se baseia nas barras "pseudo semanais".

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 23.04.2010.

Fig.1 O Estocástico Cynthia Case.