KPrmSt - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
LeMan
KPrmSt é um estocástico que se baseia nas barras "pseudo semanais".
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 23.04.2010.
Fig.1 O Estocástico Cynthia Case.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1174
