実際の著者：

LeMan

KPrmStは「擬似週足」バーに描画されたストキャスティックです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年4月23日にコードベースで公開されました。

図1 Cynthia Case ストキャスティック