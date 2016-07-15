無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KPrmSt - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
LeMan
KPrmStは「擬似週足」バーに描画されたストキャスティックです。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年4月23日にコードベースで公開されました。
図1 Cynthia Case ストキャスティック
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1174
