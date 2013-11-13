代码库部分
KPrmSt - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
kprmst.mq5 (15.1 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
真实作者:

LeMan

KPrmSt 是一个随机振荡器，基于 "pseudo-weekly" 伪周线基础上。

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 23.04.2010.

图例.1 Cynthia Case 振荡器.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1174

