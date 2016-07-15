無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VFractals - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 824
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
sanyooooook
VFractals指標は最後の3つのバーの平均よりも大きな数量でバー上に形成されたフラクタルのレベルをマークします。
この指標は元々MQL4で実装され2010年6月10日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
図1 VFractals指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1172