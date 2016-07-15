コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VFractals - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
824
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

sanyooooook

VFractals指標は最後の3つのバーの平均よりも大きな数量でバー上に形成されたフラクタルのレベルをマークします。

この指標は元々MQL4で実装され2010年6月10日にmql4.comでのコードベースで公開されました。  

図1 VFractals指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1172

NonLagMA NonLagMA

重み係数の線として減衰余弦波を使用した最小限の遅れを持つ加重移動平均。

回帰分析アラート 回帰分析アラート

4種類（線形、二次、対数および指数）の回帰を比較し、分析されるデータに最も適したものを選択するbarmenterosオリジナル指標の変更アラート。

SendPush SendPush

スマートフォンに即時プッシュ通知を送信する最も簡単なスクリプト。

KPrmSt KPrmSt

Cynthia Case ストキャスティック