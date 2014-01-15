Autor real:

sanyooooook

O indicador VFractals marca o nível do fractal formado na barra com um volume maior do que o volume médio das últimas três barras do fractal.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 10.06.2010.

Fig.1 Indicador VFractals.