Indicadores

VFractals - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1747
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

sanyooooook

O indicador VFractals marca o nível do fractal formado na barra com um volume maior do que o volume médio das últimas três barras do fractal.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 10.06.2010.  

Fig.1 Indicador VFractals.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1172

