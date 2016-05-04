CodeBaseKategorien
VFractals - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor:

sanyooooook

Der VFractals Indikator markiert den Levels jenes Fraktals das durch einen Balken gebildet wird, dessen Volumen höher als das durchschnittliche Volumen der letzten 3 Balken ist.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 10.06.2010 veröffentlicht.  

Abb.1 Der VFractals Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1172

