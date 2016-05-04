Der echte Autor:

sanyooooook

Der VFractals Indikator markiert den Levels jenes Fraktals das durch einen Balken gebildet wird, dessen Volumen höher als das durchschnittliche Volumen der letzten 3 Balken ist.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 10.06.2010 veröffentlicht.

Abb.1 Der VFractals Indikator.