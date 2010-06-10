CodeBaseРазделы
VFractals - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
6605
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Отмечает уровень фрактала, образованного на баре с объемом, большим чем средний объем последних 3 баров до фрактала.


