Реальный автор:

sanyooooook

Индикатор VFractals отмечает уровень фрактала, образованного на баре с объемом, большим чем средний объем последних 3 баров до фрактала.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 10.06.2010.

Рис.1 Индикатор VFractals