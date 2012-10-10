CodeBaseРазделы
VFractals - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3186
(17)
Реальный автор:

sanyooooook

Индикатор VFractals отмечает уровень фрактала, образованного на баре с объемом, большим чем средний объем последних 3 баров до фрактала.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 10.06.2010.  

Рис.1 Индикатор VFractals

