VFractals - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
sanyooooook
Индикатор VFractals отмечает уровень фрактала, образованного на баре с объемом, большим чем средний объем последних 3 баров до фрактала.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 10.06.2010.
Рис.1 Индикатор VFractals
