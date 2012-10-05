Смотри, как бесплатно скачать роботов
NonLagMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4355
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Взвешенная средняя с минимальным лагом за счет применения затухающей косинусоиды в качестве линии весовых коэффициентов.
В индикаторе имеются два фильтра: статический(в пунктах) и динамический(в долях единицы). Они позволяют отсекать ценовой шум, придавая средней ступенчатую форму. При этом имеется возможность выделения цветом направления тренда.
Также применен встроенный алгоритм построения индикатора для высших таймфреймов.
