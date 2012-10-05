Взвешенная средняя с минимальным лагом за счет применения затухающей косинусоиды в качестве линии весовых коэффициентов.

В индикаторе имеются два фильтра: статический(в пунктах) и динамический(в долях единицы). Они позволяют отсекать ценовой шум, придавая средней ступенчатую форму. При этом имеется возможность выделения цветом направления тренда.

Также применен встроенный алгоритм построения индикатора для высших таймфреймов.