Индикаторы

NonLagMA - индикатор для MetaTrader 5

Igor Durkin
Просмотров:
4355
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Опубликован:
Обновлен:
Взвешенная средняя с минимальным лагом за счет применения затухающей косинусоиды в качестве линии весовых коэффициентов.

В индикаторе имеются два фильтра: статический(в пунктах) и динамический(в долях единицы). Они позволяют отсекать ценовой шум, придавая средней ступенчатую форму. При этом имеется возможность выделения цветом направления тренда.

Также применен встроенный алгоритм построения индикатора для высших таймфреймов.

2pbIdealXOSMA 2pbIdealXOSMA

Индикатор 2pbIdealXOSMA представляет собой гистограмму MACD, построенную на индикаторах 2pbIdeal1MA и 2pbIdeal3MA.

SuperZigZag SuperZigZag

ЗигЗаг с возможностью указать "значимое движение" в пунктах

Exp_2MoHLC Exp_2MoHLC

Эксперт Exp_2MoHLC построен на основе сигналов, получаемых с индикатора 2MoHLC_.

ALMA(Arnaud Legoux Moving Average) ALMA(Arnaud Legoux Moving Average)

Взвешенная средняя с регулируемым лагом за счет применения кривой нормального(гауссового) распределения в качестве функции весовых коэффициентов.