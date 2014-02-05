请观看如何免费下载自动交易
最小滞后的权重均线, 使用阻尼余弦波作为权重系数线。
指标有两级滤波器。它们是静态 (点数) 和动态 (表示为十进制)。它们可以切除价格噪声, 将对均线产生阶梯形状。此外, 还可以通过颜色来突出显示趋势方向。
指标使用内建的, 用于高时间帧的绘制算法。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1169
回归分析警报
改变 barmenteros 源指标的警报, 比较四类回归 (线形, 二次, 对数和指数), 并选择最合适的数据分析。日线范围
该指标计算并示意日线级的最高价和最低价, 显示它们作为两组线。
ALMA(Arnaud Legoux 均线)
常规滞后的权重均线, 使用正常 (或高斯) 分布的曲线作为权重系数的函数Demo_IndicatorSetDouble
使用 IndicatorSetDouble() 函数示例. 这款倒置指标, 指标窗口的最大/最小值和级别值, 水平线均放置。