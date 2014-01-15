Média móvel ponderada com um atraso mínimo usando uma onda de cosseno de amortecimento como a linha dos coeficientes de peso.

O indicador tem dois filtros. Eles são estáticos (em pontos) e dinâmicos (expresso como um decimal). Eles permitem cortar o ruído do preço dando uma forma de um passo para a média móvel. Além disso, existe a possibilidade de se destacar a direção da tendência pela cor.

Também é utilizado um algoritmo embutido de desenho no indicador para os tempos gráficos mais altos.