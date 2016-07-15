無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NonLagMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
重み係数の線として減衰余弦波を使用した最小限の遅れを持つ加重移動平均。
指標には2つのフィルタがあります。（ポイント単位）静的および（10進数で表される）動的フィルタです。それらは移動平均に階段形状を与える価格のノイズ削減を可能にします。また、色でトレンド方向を強調する可能性があります。
また、長期の時間枠での指標描画の組み込みのアルゴリズムが使用されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1169
