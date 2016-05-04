CodeBaseKategorien
Indikatoren

NonLagMA - Indikator für den MetaTrader 5

Igor Durkin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Gewichteter Gleitender Durchschnitt mit einer minmalen Verzögerung durch Verwendung einer gedämpften Cosinuskurve als Gewichtungskoeffizienten.

Der Indikator hat zwei Filter. Diese sind statisch (in Punkten) und dynamisch (ausgedrückt als Dezimalzahl). Sie erlauben es das Rauschen des Preises wegzuschneiden indem man dem gleitenden Durchschnitt eine stufige Form gibt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit die Trendrichtung durch eine Farbe hervorzuheben.

Außerdem wird ein eingebauter Algorithmus zum Zeichnen des Indikators eines höheren Timeframes verwendet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1169

