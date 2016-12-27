Participe de nossa página de fãs
Este indicador mede a taxa de variação da diferença suavizada entre duas médias móveis exponenciais dadas pelo indicador AwesomeModPips (é necessário possuir este último indicador).
Há quatro parâmetros de entrada: short_mean, long_mean, meanAO e meanSpeed. As primeiras três entradas são necessárias ao indicador AwesomeModPips (ver detalhes na descrição deste indicador). A última entrada, meanSpeed, é o período da média suavizada para a diferença do valor atual e anterior do indicador AwesomeModPips.
Em particular, o indicador é sempre positivo quando o AwesomeModPips está a aumentando e negativo sempre que o AwesomeModPips está diminuindo. Quanto maior for o indicador (em valor absoluto), mais forte será a tendência.
