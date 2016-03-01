CodeBaseРазделы
Индикаторы

Rate_AOModPips - индикатор для MetaTrader 5

Этот индикатор оценивает степень изменений в сглаженном различии между двумя EMA, используя AwesomeModPips indicator (этот последний индикатор необходимо тоже иметь).

Здесь четыре входных параметра: short_mean, long_mean, meanAO and meanSpeed. Первые три входных параметра необходимы для работы индикатора AwesomeModPips indicator (детали см. в его описании). Последний параметр, meanSpeed, — период сглаженной средней для различия между текущим и предыдущим значением индикатора AwesomeModPips.

В частности, индикатор положительный всегда, когда AwesomeModPips растет, и отрицательный всякий раз, когда AwesomeModPips снижается. Чем выше абсолютное значение индикатора, тем сильнее тренд.

Rate_AOModPips indicator

