Этот индикатор оценивает степень изменений в сглаженном различии между двумя EMA, используя AwesomeModPips indicator (этот последний индикатор необходимо тоже иметь).

Здесь четыре входных параметра: short_mean, long_mean, meanAO and meanSpeed. Первые три входных параметра необходимы для работы индикатора AwesomeModPips indicator (детали см. в его описании). Последний параметр, meanSpeed, — период сглаженной средней для различия между текущим и предыдущим значением индикатора AwesomeModPips.

В частности, индикатор положительный всегда, когда AwesomeModPips растет, и отрицательный всякий раз, когда AwesomeModPips снижается. Чем выше абсолютное значение индикатора, тем сильнее тренд.



