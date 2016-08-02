Dieser Indikator misst die Rate der geglätteten Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten des AwesomeModPips Indikators (es ist notwendig, dass Sie diesen letzten Indikator haben).

Es gibt vier Eingaben: short_mean, long_mean, meanAO und meanSpeed. Die ersten drei Eingaben sind die, die für den AwesomeModPips Indikator gebraucht werden (siehe Details in der Beschreibung dieses Indikators). Die letzte Eingabe, meanSpeed, ist die Periode des geglätteten Durchschnitts der Differenz zwischen aktuellem und vorherigem Wert des AwesomeModPips Indikators.

Insbesondere ist der Indikator positiv, wenn AwesomeModPips steigt und es ist negativ, wenn AwesomeModPips rückläufig ist. Je höher der Indikator ist (absoluter Wert), desto stärker ist der Trend.



