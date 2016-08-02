und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Rate_AOModPips - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 726
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator misst die Rate der geglätteten Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten des AwesomeModPips Indikators (es ist notwendig, dass Sie diesen letzten Indikator haben).
Es gibt vier Eingaben: short_mean, long_mean, meanAO und meanSpeed. Die ersten drei Eingaben sind die, die für den AwesomeModPips Indikator gebraucht werden (siehe Details in der Beschreibung dieses Indikators). Die letzte Eingabe, meanSpeed, ist die Periode des geglätteten Durchschnitts der Differenz zwischen aktuellem und vorherigem Wert des AwesomeModPips Indikators.
Insbesondere ist der Indikator positiv, wenn AwesomeModPips steigt und es ist negativ, wenn AwesomeModPips rückläufig ist. Je höher der Indikator ist (absoluter Wert), desto stärker ist der Trend.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11682
Dieser Indikator misst die (geglättete) Entfernung in PIPS zwischen dem Schlusskurs und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt.AwesomeModPips
Dieser Indikator ist eine Modifikation des klassischen Awesome Oszillator Indikator.
Der Indikator zeigt Bid sowie den aktuellen Preis in Übergröße auf dem Chart an.Trading Signale Module basierend auf dem Delta ZigZag Indikator
Trading Signale Module basierend auf dem Delta ZigZag Indikator.