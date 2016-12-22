指标衡量两条给定 AwesomeModPips 指标 (必须有最后的指标) 之间差值的平滑变化率。

有四个输入: short_mean, long_mean, meanAO and meanSpeed。前三个输入是 AwesomeModPips 指标所需的输入 (请参阅指标说明中的详细信息)。最后一个输入, meanSpeed 是计算 AwesomeModPips 指标当前值和先前值之差的平滑均值的周期。

特别是, 当 AwesomeModPips 增长时, 指标为正, 且当 AwesomeModPips 降低时, 指标为负。指标越高 (绝对值), 趋势最强。



