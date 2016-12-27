Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AwesomeModPips - indicador para MetaTrader 5
Descripción
Es una modificación mejorada del clásico Awesome Oscillator. Calcula la diferencia suavizada entre dos medias móviles exponenciales (EMA).
Este indicador tiene tres parámetros de entrada: shortmean y longmean para los períodos de dos EMA (por defecto, 30 y 60, respectivamente). El último parámetro de entrada —meanAO— muestra el período de la MA suavizada para las diferencias (en pips) entre la EMA rápida/lenta.
Por tanto, el código tiene tres búferes:
- ExtFastBuffer es la EMA con el período shortmean;
- ExtSlowBuffer es la EMA con el período longmean;
- ExtAOBuffer se calcula como
ExtAOBuffer[i]=(ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i])/_Point/10;
Y por fin, usando <MovingAverages.mqh>, calculamos la MA suavizada de este último array (ExtAOBuffer), y obtenemos nuestro indicador.
En las siguientes imágenes, Usted puede ver este indicador en el gráfico diario de USDJPY con los parámetros de entrada 5 y 34 para las MA exponenciales y 7 para la MA calculada a base de las diferencias entre ellas.
Imágenes:
Usted puede comparar el indicador con el clásico Awesome Indicator, estableciendo para su EMA los mismos parámetros de entrada (5 y 34). En la siguiente imagen se muestra esta comparación.
Aquí se puede ver la imagen con los parámetros establecidos por defecto (30-60-30):
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11675
