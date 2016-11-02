コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Rate_AOModPips - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はAwesomeModPips指標によって与えられた2つの指数移動平均との間の平滑化された差の変化の速度を測定します（AwesomeModPips指標を持っていることが必要です）。

入力にはshort_mean、long_mean、meanAO と meanSpeedの4つがあります。初めの3つの入力はAwesomeModPips指標に必要です（詳細はこの指標の説明を参照）。最後のmeanSpeed入力はAwesomeModPips指標の現在値と前の値の差分のための平滑化の期間です。

具体的には、指標は AwesomeModPipsが増加しているときは常に正、減少しているときは常に負です。指標の絶対値が高いほどトレンドは強いです。

Rate_AOModPips指標

PipsToAverage PipsToAverage

この指標は終値と指数移動平均の（平滑化された）距離をピップ単位で測定します。

AwesomeModPips AwesomeModPips

この指標は、古典的なオーサムオシレータ指標を修正したものです。

Show Bid Show Bid

この指標は、チャートで現在のBid値を拡大して表示します。

デルタジグザグ指標に基づいた取引シグナルモジュール デルタジグザグ指標に基づいた取引シグナルモジュール

デルタジグザグ指標に基づいた取引シグナルモジュール。