この指標はAwesomeModPips指標によって与えられた2つの指数移動平均との間の平滑化された差の変化の速度を測定します（AwesomeModPips指標を持っていることが必要です）。

入力にはshort_mean、long_mean、meanAO と meanSpeedの4つがあります。初めの3つの入力はAwesomeModPips指標に必要です（詳細はこの指標の説明を参照）。最後のmeanSpeed入力はAwesomeModPips指標の現在値と前の値の差分のための平滑化の期間です。

具体的には、指標は AwesomeModPipsが増加しているときは常に正、減少しているときは常に負です。指標の絶対値が高いほどトレンドは強いです。



