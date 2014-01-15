Participe de nossa página de fãs
Alerta de Análise de Regressão - indicador para MetaTrader 5
- 4074
-
Esta alerta de mudança monitora o indicador barmenteros original que compara quatro tipos de regressão (linear, quadrática, logarítmicas e exponenciais) e escolhe a que melhor se ajusta aos dados analisados./p>
A idéia detecta rapidamente a regressão de suporte e as pausas de resistência para uma reação mais rápida na tomada de decisões.
As alterações são registrados no Gráfico e no Painel de Alerta como descrito acima.
Exemplo: [***** LinReg=0.00024 ***** and LogReg --> LinReg] indica o melhor tipo de regressão alterado para LinReg, como mostrado no painel de alerta.
Recomendações:
- Se você usar em prazos baixos (como M1) ou muitas mudanças de símbolos é possível gerar muitos alertas.
- Para mais informações acesso o indicador original https://www.mql5.com/pt/code/352.
