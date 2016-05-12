Das Alarm Fenster zeigt die Statusänderungen des originalen barmenteros Indikators, welcher vier Typen von Regression vergleicht (linear, quadratic, logarithmic und exponential) und automatisch den am besten passenden für die Analyse auswählt.

Die Idee dahinter ist die schnelle Erkennung von einer sich ändernden Regression und somit schnell eine entsprechende Entscheidung treffen zu können.



Die Änderungen werden in Grafischer Form und im Benachrichtigungsfeld registriert, wie es oben dargestellt ist.

Beispiel: [***** LinReg=0.00024 ***** und LogReg --> LinReg] zeigt an, dass der beste Typ der Regression zu LinReg gewechselt hat, wie ist auch in dem Alarm-Fenster zu sehen ist.

Empfehlungen: