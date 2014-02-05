改变 barmenteros 源指标的警报, 比较四类回归 (线形, 二次, 对数和指数), 并选择最合适的数据分析。

改思路是快速检测回归支撑和阻力的突破, 以便更快速的反应和决策。



变更注册在图形和警报面板中, 如上图所示。

例如: [***** LinReg=0.00024 ***** and LogReg --> LinReg] 指标的最佳回归类型变更到 LinReg, 如警报面板所示。

推荐: