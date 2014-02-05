请观看如何免费下载自动交易
改变 barmenteros 源指标的警报, 比较四类回归 (线形, 二次, 对数和指数), 并选择最合适的数据分析。
改思路是快速检测回归支撑和阻力的突破, 以便更快速的反应和决策。
变更注册在图形和警报面板中, 如上图所示。
例如: [***** LinReg=0.00024 ***** and LogReg --> LinReg] 指标的最佳回归类型变更到 LinReg, 如警报面板所示。
推荐:
- 如果您使用低时间帧 (如 M1) 或太多的符号, 则可能会产生许多警报。
- 更多有关原版指标的信息参见 https://www.mql5.com/zh/code/352。
