Análisis de Regresión

Descripcion:

Este indicador compara cuatro tipos de regresión (lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial) y escoge la que mejor se adapta a los datos analizados.



Este análisis se realiza cada vez que hay un nuevo tick.

input ushort dp_limiter = 100 ; input uint endpos = 0 ; input double multStdDev = 1.96 ; input inputs_switch comments =On; input inputs_switch record =Off;

En la esquina superior izquierda de la gráfica aparecen cuatro valores.

Estos valores representan la dispersión de los datos con respecto a su regresión, para que el menor valor indique la mejor opción.

Adicionalmente, el indicador permite grabar estos valores en un fichero de texto para su posterior análisis.