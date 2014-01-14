CodeBaseSecciones
Análisis de Regresión - indicador para MetaTrader 5

Descripcion:

Este indicador compara cuatro tipos de regresión (lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial) y escoge la que mejor se adapta a los datos analizados.

Este análisis se realiza cada vez que hay un nuevo tick.

//--- parámetros de entrada
// dp_limiter  debe ser >2 . Si no se autoconfigura al valor por defecto
input ushort         dp_limiter  =100;     // Número de puntos de datos
input uint           endpos      =0;      // último valor de la posición
input double         multStdDev  =1.96;    // Separación de bandas
input inputs_switch  comments   =On;     // cambia comentarios
input inputs_switch  record     =Off;    // Info de registro en un archivo de texto

En la esquina superior izquierda de la gráfica aparecen cuatro valores.

Estos valores representan la dispersión de los datos con respecto a su regresión, para que el menor valor indique la mejor opción.

Análisis de Regresión

Análisis de Regresión

Adicionalmente, el indicador permite grabar estos valores en un fichero de texto para su posterior análisis.

Análisis de Regresión

