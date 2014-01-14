Análisis de Regresión

Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Descripcion:
Este indicador compara cuatro tipos de regresión (lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial) y escoge la que mejor se adapta a los datos analizados.
Este análisis se realiza cada vez que hay un nuevo tick.
//--- parámetros de entrada // dp_limiter debe ser >2 . Si no se autoconfigura al valor por defecto input ushort dp_limiter =100; // Número de puntos de datos input uint endpos =0; // último valor de la posición input double multStdDev =1.96; // Separación de bandas input inputs_switch comments =On; // cambia comentarios input inputs_switch record =Off; // Info de registro en un archivo de texto
En la esquina superior izquierda de la gráfica aparecen cuatro valores.
Estos valores representan la dispersión de los datos con respecto a su regresión, para que el menor valor indique la mejor opción.
Adicionalmente, el indicador permite grabar estos valores en un fichero de texto para su posterior análisis.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/352
