Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VLT_TRADER - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1683
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é fortrader, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/8006.
Como ele funciona
Se a barra é formada com um tamanho de uma sombra inferior a menor barra para um determinado número de barras, se estabelece duas ordens de stop pendentes. Quando uma das ordens é acionada, a segundo é removida.
Os sinais de negociação são entregues ao indicador. Quando o indicador tem um parâmetro de período, isto é, o número de barras em que o tamanho mínimo de barras deve ser determinado. A linha verde mostra o tamanho atual da barra, a linha azul o tamanho da barra mínima, os pontos são os sinais das ordens criadas.
A imagem 1 mostra o desempenho do Expert Advisor em modo visual do Strategy Tester, a imagem 2 mostra os resultados seus resultados.
Fig. 1. Como o Expert Advisor funciona.
Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o último mês (09.2012) no EURUSD M15.
Parâmetros
- period - O período do indicador.
- PendingLevel - O nível de ajuste das ordens pendentes ordens da max/min da barra anterior.
- Lots - Lote.
- StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit em pontos, 0 - sem Take Profit.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1163
Uma alternativa para a substituição do indicador padrão RVI que considera o volume de negóciosExp_2pbIdealMA
O Exp_2pbIdealMA se baseia no cruzamento de duas médias móveis. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o cruzamento da média móvel rápida 2pbIdeal1MA com a lenta 2pbIdeal3MA.
Um aumento ou uma queda nos preços muitas vezes é precedida de uma elevação na atividade de negociação. A intenção do MFI Verdadeiro (True MFI) é aproveitar este fator.Smatf
O Expert Advisor analisa várias médias móveis de três períodos de tempo.