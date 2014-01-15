CodeBaseSeções
VLT_TRADER - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
vlt_trader.mq5 (14.69 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ivlt.mq5 (3.46 KB) visualização
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é fortrader, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/8006.

Como ele funciona

Se a barra é formada com um tamanho de uma sombra inferior a menor barra para um determinado número de barras, se estabelece duas ordens de stop pendentes. Quando uma das ordens é acionada, a segundo é removida.

Os sinais de negociação são entregues ao indicador. Quando o indicador tem um parâmetro de período, isto é, o número de barras em que o tamanho mínimo de barras deve ser determinado. A linha verde mostra o tamanho atual da barra, a linha azul o tamanho da barra mínima, os pontos são os sinais das ordens criadas.

A imagem 1 mostra o desempenho do Expert Advisor em modo visual do Strategy Tester, a imagem 2 mostra os resultados seus resultados.

Fig. 1. Como o Expert Advisor funciona.

Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o último mês (09.2012) no EURUSD M15.

Parâmetros

  • period - O período do indicador.
  • PendingLevel - O nível de ajuste das ordens pendentes ordens da max/min da barra anterior.
  • Lots - Lote.
  • StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
  • TakeProfit - Take Profit em pontos, 0 - sem Take Profit.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1163

