O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é fortrader, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/8006.

Como ele funciona

Se a barra é formada com um tamanho de uma sombra inferior a menor barra para um determinado número de barras, se estabelece duas ordens de stop pendentes. Quando uma das ordens é acionada, a segundo é removida.

Os sinais de negociação são entregues ao indicador. Quando o indicador tem um parâmetro de período, isto é, o número de barras em que o tamanho mínimo de barras deve ser determinado. A linha verde mostra o tamanho atual da barra, a linha azul o tamanho da barra mínima, os pontos são os sinais das ordens criadas.

A imagem 1 mostra o desempenho do Expert Advisor em modo visual do Strategy Tester, a imagem 2 mostra os resultados seus resultados.

Fig. 1. Como o Expert Advisor funciona.

Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o último mês (09.2012) no EURUSD M15.

Parâmetros