该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 fortrader, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/8006。
它如何工作
如果形成的阴线的尺寸小于制定柱线数量的最低价, 则执行放置两个挂单。当订单之一被触发, 另一个被撤销。
交易信号定义传递到指标中。当指标有一个周期参数, 即最小柱线大小判断的柱线数量。绿线显示当前柱线大小, 蓝线是最小柱线大小, points 是设置订单信号的点位。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。图例. 2 显示测试结果。
图例. 1. EA 如何工作。
图例. 2. EA 工作在上个月 (09.2012) EURUSD M15 的结果。</s1><br2/>
参数
- period - 指标周期。
- PendingLevel - 设置挂单的位置, 来自前根柱线的最高/最低价。
- Lots - 手数。
- StopLoss - 止损点数, 0 - 不使用止损。
- TakeProfit - 止盈点数, 0 则无止盈。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1163
SuperZigZag
可指定"显著走势"点数的之字形日线范围
该指标计算并示意日线级的最高价和最低价, 显示它们作为两组线。