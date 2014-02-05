该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 fortrader, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/8006。

它如何工作

如果形成的阴线的尺寸小于制定柱线数量的最低价, 则执行放置两个挂单。当订单之一被触发, 另一个被撤销。

交易信号定义传递到指标中。当指标有一个周期参数, 即最小柱线大小判断的柱线数量。绿线显示当前柱线大小, 蓝线是最小柱线大小, points 是设置订单信号的点位。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。图例. 2 显示测试结果。





图例. 1. EA 如何工作。





图例. 2. EA 工作在上个月 (09.2012) EURUSD M15 的结果。</s1><br2/>

参数