代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

VLT_TRADER - MetaTrader 5EA

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1779
等级:
(31)
已发布:
已更新:
vlt_trader.mq5 (14.69 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ivlt.mq5 (3.46 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 fortrader, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/8006

它如何工作

如果形成的阴线的尺寸小于制定柱线数量的最低价, 则执行放置两个挂单。当订单之一被触发, 另一个被撤销。

交易信号定义传递到指标中。当指标有一个周期参数, 即最小柱线大小判断的柱线数量。绿线显示当前柱线大小, 蓝线是最小柱线大小, points 是设置订单信号的点位。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。图例. 2 显示测试结果。

 

图例. 1. EA 如何工作。

 

图例. 2. EA 工作在上个月 (09.2012) EURUSD M15 的结果。</s1><br2/>

参数

  • period - 指标周期。
  • PendingLevel - 设置挂单的位置, 来自前根柱线的最高/最低价。
  • Lots - 手数。
  • StopLoss - 止损点数, 0 - 不使用止损。
  • TakeProfit - 止盈点数, 0 则无止盈。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1163

Smatf Smatf

该 EA 分析三个不同时间帧的多条均线

Kloss Kloss

该 EA 使用的指标诸如均线, CCI, 随机摆动

SuperZigZag SuperZigZag

可指定"显著走势"点数的之字形

日线范围 日线范围

该指标计算并示意日线级的最高价和最低价, 显示它们作为两组线。