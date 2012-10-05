CodeBaseРазделы
Советники

VLT_TRADER - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
6053
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
vlt_trader.mq5 (14.69 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ivlt.mq5 (3.46 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт переписан с MQL4, автор fortrader, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8006.

Принцип работы

Если сформировался бар с размером по тени меньше чем наименьший бар за заданное количество баров, выполняется установка двух отложенных стоп-ордеров. Когда один из ордеров срабатывает, второй удаляется.

Определение торговых сигналов вынесено в индикатор. У индикатора один параметр period - количество баров по которым определяется минимальный размер бара. Зеленая линия показывает текущий размер бара, синяя - минимальный, точки - сигналы установки ордеров.

На изображении 1 показан принцип работы эксперта, на изображении 2 показаны результаты работы эксперта в тестере.

 
Рис. 1. Принцип работы эксперта.

 
Рис. 2. Результаты работы эксперта в тестере за последний месяц (09.2012) на EURUSD M15.

Параметры

  • period - Период индикатора.
  • PendingLevel - Уровень установки отложенных ордеров от High/Low предыдущего бара.
  • Lots - Лот.
  • StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
  • TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
