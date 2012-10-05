Ставь лайки и следи за новостями
VLT_TRADER - эксперт для MetaTrader 5
- 6053
-
Эксперт переписан с MQL4, автор fortrader, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8006.
Принцип работы
Если сформировался бар с размером по тени меньше чем наименьший бар за заданное количество баров, выполняется установка двух отложенных стоп-ордеров. Когда один из ордеров срабатывает, второй удаляется.
Определение торговых сигналов вынесено в индикатор. У индикатора один параметр period - количество баров по которым определяется минимальный размер бара. Зеленая линия показывает текущий размер бара, синяя - минимальный, точки - сигналы установки ордеров.
На изображении 1 показан принцип работы эксперта, на изображении 2 показаны результаты работы эксперта в тестере.
Рис. 1. Принцип работы эксперта.
Рис. 2. Результаты работы эксперта в тестере за последний месяц (09.2012) на EURUSD M15.
Параметры
- period - Период индикатора.
- PendingLevel - Уровень установки отложенных ордеров от High/Low предыдущего бара.
- Lots - Лот.
- StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
- TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
