Der Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist fortrader, Hier der Link zu dem Quellcode https://www.mql5.com/en/code/8006.

Wie er funktioniert:

Wenn eine neue Bar gebildet wurde deren Größe kleiner ist, als die kleinste Bar der letzten N Bars, dann werden zwei wartende (pending) Orders gesetzt. Wenn eine der beiden Orders getriggert wird, dann wird die andere Order gelöscht.

Die Definition der Handelssignale wird in der Anzeige wiedergegeben. Mithilfe der in den Indikator-Parametern angegebenen Periode wird die Anzahl der Bars bestimmt mit der die Bestimmung der Mindestgröße der Bar vorgenommen wird. Die grüne Linie zeigt die Größe der aktuellen Bar, die blaue Linie ist die minimale Größe der Bar, Punkte sind Signale für das Platzieren von Orders.

Das erste Bild zeigt die Performance des Expert Advisors in dem Strategietester, Das zweite Bild zeigt die Ergebnisse in dem Tester.





Abbildung 1. Wie der Expert Advisor arbeitet.





Abbildung 2. Das Ergebnis dieses Expert-Advisors für den letzten Monat (09.2012) mit EURUSD M15.

Parameter: