Smatf - Experte für den MetaTrader 5

Diese Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist zotkindm, Hier der Link zu dem Quellcode https://www.mql5.com/en/code/8004.

Wie er funktioniert:

Der Expert Advisor analysiert einige Gleitende Durchschnitte Von mehreren Timeframes ( 5 Moving Averages auf 3 Timeframes) und die AC Indikatoren (Gesamt 2 auf 2 Timeframes). Der Indikator berechnet auch die Stärke eines Signals (stark oder schwach), somit können alle Signale verwendet werden oder nur die starken Signale.

Das erste Bild zeigt die Performance des Expert Advisors im Strategietester, Das zweite Bild zeigt die Ergebnisse in dem Tester.

 

Abbildung 1. Transaktionen im Tester.</s0>


Abbildung 2. Das Ergebnis dieses Expert-Advisors für den letzten Monat (09.2012) mit EURUSD M15.

Parameter:

  • TF1, TF2, TF3 - Timeframes.
  • maTrendPeriodv_1, maTrendPeriodv_2, maTrendPeriodv_3, maTrendPeriodv_4, maTrendPeriodv_5 - Die Perioden der gleitenden Durchschnitte. 
  • Shift - Die Bar, mit welcher die Indikatorwerte geprüft werden. 0 - neu geformte Bar, 1 - erste fertiggestellte Bar.
  • OpenLevel - Open Level ist 0 oder 1.
  • CloseLevel - Close Level ist 0 oder 1, 2 - aus.
  • Lots - Lot.
  • StopLoss - Stop Loss in Punkten. 0 = kein Stop Loss
  • TakeProfit - Take Profit in Punkten. 0 - kein Take Profit
  • Trailing - Trailingstop-Level; Wenn der Wert 0 ist, wird diese Funktion nicht verwendet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1162

