该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 zotkindm, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/8004。

它如何工作

该 EA 分析 3 个不同时间帧的 5 条均线, 以及 AC 指标 (总计 2 个时间帧的 2 条)。信号力量通过计算指标状态 (最高或最低), 输入信号可以执行所有信号或仅最高信号。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。图例. 2 显示测试结果。





图例. 1. EA 测试交易。





图例. 2. EA 工作在上个月 (09.2012) EURUSD M15 的结果。</s1><br2/>

参数