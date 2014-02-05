请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 zotkindm, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/8004。
它如何工作
该 EA 分析 3 个不同时间帧的 5 条均线, 以及 AC 指标 (总计 2 个时间帧的 2 条)。信号力量通过计算指标状态 (最高或最低), 输入信号可以执行所有信号或仅最高信号。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。图例. 2 显示测试结果。
图例. 1. EA 测试交易。
图例. 2. EA 工作在上个月 (09.2012) EURUSD M15 的结果。</s1><br2/>
参数
- TF1, TF2, TF3 - 时间帧。
- maTrendPeriodv_1, maTrendPeriodv_2, maTrendPeriodv_3, maTrendPeriodv_4, maTrendPeriodv_5 - 均线周期。
- Shift - 指标检查哪根柱线: 0 - 形成中的柱线, 1 - 第一根完成的柱线。
- OpenLevel - 开仓级别 0 或 1。
- CloseLevel - 平仓级别 0 或 1, 2 - 关。.
- Lots - 手数。
- StopLoss - 止损点数, 0 - 不使用止损。
- TakeProfit - 止盈点数, 0 则无止盈。
- Trailing - 尾随级别; 当值为 0, 尾随被禁止。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1162
