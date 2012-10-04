Эксперт переписан с MQL4, автор zotkindm, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8004.

Принцип работы

Эксперт анализирует множество скользящих средних с нескольких таймфреймов (по 5-ть средних на 3-ех таймфреймах) и индикаторы AC (всего 2 на 2-ух тайфмреймах). По состоянию индикаторов вычисляется сила сигнала (сильный или слабый), вход может выполняться всем сигналам или только по сильному.

На изображении 1 показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме, на изображении 2 показаны результаты работы в тестере.



Рис. 1. Сделки эксперта в тестере.





Рис. 2. Результаты работы эксперта в тестере за последний месяц (09.2012) на EURUSD M15.

Параметры