Smatf - эксперт для MetaTrader 5
Просмотров:
- 4560
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт переписан с MQL4, автор zotkindm, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8004.
Принцип работы
Эксперт анализирует множество скользящих средних с нескольких таймфреймов (по 5-ть средних на 3-ех таймфреймах) и индикаторы AC (всего 2 на 2-ух тайфмреймах). По состоянию индикаторов вычисляется сила сигнала (сильный или слабый), вход может выполняться всем сигналам или только по сильному.
На изображении 1 показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме, на изображении 2 показаны результаты работы в тестере.
Рис. 1. Сделки эксперта в тестере.
Рис. 2. Результаты работы эксперта в тестере за последний месяц (09.2012) на EURUSD M15.
Параметры
- TF1, TF2, TF3 - Таймфреймы.
- maTrendPeriodv_1, maTrendPeriodv_2, maTrendPeriodv_3, maTrendPeriodv_4, maTrendPeriodv_5 - Периоды МА.
- Shift - Бар на котором проверяются индикаторы: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.
- OpenLevel - Уровень открытия 0 или 1.
- CloseLevel - Уровень закрытия 0 или 1, 2 - выключено.
- Lots - Лот.
- StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
- TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
- Trailing - Уровень трейлинга, при значении 0 трейлинг выключен.
