CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Smatf - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4560
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт переписан с MQL4, автор zotkindm, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8004.

Принцип работы

Эксперт анализирует множество скользящих средних с нескольких таймфреймов (по 5-ть средних на 3-ех таймфреймах) и индикаторы AC (всего 2 на 2-ух тайфмреймах). По состоянию индикаторов вычисляется сила сигнала (сильный или слабый), вход может выполняться всем сигналам или только по сильному.

На изображении 1 показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме, на изображении 2 показаны результаты работы в тестере.

 
Рис. 1. Сделки эксперта в тестере.


Рис. 2. Результаты работы эксперта в тестере за последний месяц (09.2012) на EURUSD M15.

Параметры

  • TF1, TF2, TF3 - Таймфреймы.
  • maTrendPeriodv_1, maTrendPeriodv_2, maTrendPeriodv_3, maTrendPeriodv_4, maTrendPeriodv_5 - Периоды МА. 
  • Shift - Бар на котором проверяются индикаторы: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.
  • OpenLevel - Уровень открытия 0 или 1.
  • CloseLevel - Уровень закрытия 0 или 1, 2 - выключено.
  • Lots - Лот.
  • StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
  • TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
  • Trailing - Уровень трейлинга, при значении 0 трейлинг выключен.
True MFI (Альтернатива стандартному MFI) True MFI (Альтернатива стандартному MFI)

Росту или падению цен зачастую предшествует повышение активности торгов. Индикатор True MFI пытается использовать это обстоятельство.

Kloss Kloss

Эксперт на индикаторах: скользящей средней, CCI, стохастик

True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка

Альтернативная замена стандартного RVI, учитывающая объёмы торгов

VLT_TRADER VLT_TRADER

При снижении активности на рынке эксперт выставляет два отложенных стоп-ордера