CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Smatf - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1489
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é zotkindm, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/8004.

Como ele funciona

O Expert Advisor analisa várias Médias Móveis de vários períodos gráficos (por 5 Médias Móveis em 3 períodos gráficos) e os indicadores AC (total de 2 em 2 períodos de tempo).

A força do sinal é calculada pelo estado dos indicadores (alta ou baixa), os sinais de entrada podem ser executados em todos os sinais ou apenas por um sinal de alta.

A imagem 1 mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester, a imagem 2 mostra os resultados do teste.

Fig. 1. Ordens do Expert Advisor no Strategy Tester.

Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o último mês (09.2012) no EURUSD M15.

Parâmetros

  • TF1, TF2, TF3 - períodos gráficos.
  • maTrendPeriodv_1, maTrendPeriodv_2, maTrendPeriodv_3, maTrendPeriodv_4, maTrendPeriodv_5 - O período da média móvel. 
  • Shift - A barra em que os indicadores são verificados: 0 - barra em formação, 1 - primeira barra formada.
  • OpenLevel - o nível de abertura é 0 ou 1.
  • CloseLevel - o nível de fechamento é 0 ou 1, 2 - desabilitado.
  • Lots - Lote.
  • StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
  • TakeProfit - Take Profit em pontos, 0 - sem Take Profit.
  • Trailing - nível de Trailing stop; quando o valor é 0, o trailing stop é desativado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1162

True MFI (Alternativa ao MFI padrão) True MFI (Alternativa ao MFI padrão)

Um aumento ou uma queda nos preços muitas vezes é precedida de uma elevação na atividade de negociação. A intenção do MFI Verdadeiro (True MFI) é aproveitar este fator.

VLT_TRADER VLT_TRADER

Quando a atividade do mercado diminui, então o Expert Advisor coloca duas ordens pendentes de stop.

2MoHLC 2MoHLC

Duas linhas que formam um canal médio a partir dos valores dos preços de máxima e mínima para diferentes períodos apresentados na forma de nuvens.

Kloss Kloss

Expert Advisor usado em indicadores como a média móvel, CCI e Estocástico.