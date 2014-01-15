O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é zotkindm, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/8004.

Como ele funciona

O Expert Advisor analisa várias Médias Móveis de vários períodos gráficos (por 5 Médias Móveis em 3 períodos gráficos) e os indicadores AC (total de 2 em 2 períodos de tempo).



A força do sinal é calculada pelo estado dos indicadores (alta ou baixa), os sinais de entrada podem ser executados em todos os sinais ou apenas por um sinal de alta.

A imagem 1 mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester, a imagem 2 mostra os resultados do teste.

Fig. 1. Ordens do Expert Advisor no Strategy Tester.

Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o último mês (09.2012) no EURUSD M15.

Parâmetros