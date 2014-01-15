Participe de nossa página de fãs
Smatf - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é zotkindm, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/8004.
Como ele funciona
O Expert Advisor analisa várias Médias Móveis de vários períodos gráficos (por 5 Médias Móveis em 3 períodos gráficos) e os indicadores AC (total de 2 em 2 períodos de tempo).
A força do sinal é calculada pelo estado dos indicadores (alta ou baixa), os sinais de entrada podem ser executados em todos os sinais ou apenas por um sinal de alta.
A imagem 1 mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester, a imagem 2 mostra os resultados do teste.
Fig. 1. Ordens do Expert Advisor no Strategy Tester.
Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o último mês (09.2012) no EURUSD M15.
Parâmetros
- TF1, TF2, TF3 - períodos gráficos.
- maTrendPeriodv_1, maTrendPeriodv_2, maTrendPeriodv_3, maTrendPeriodv_4, maTrendPeriodv_5 - O período da média móvel.
- Shift - A barra em que os indicadores são verificados: 0 - barra em formação, 1 - primeira barra formada.
- OpenLevel - o nível de abertura é 0 ou 1.
- CloseLevel - o nível de fechamento é 0 ou 1, 2 - desabilitado.
- Lots - Lote.
- StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit em pontos, 0 - sem Take Profit.
- Trailing - nível de Trailing stop; quando o valor é 0, o trailing stop é desativado.
