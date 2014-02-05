该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 klopka, 源链接 https://www.mql5.com/ru/code/8186。

它如何工作

三个使用指标诸如 均线 (MA), CCI, 随机摆动。



当 CCI 低于某级别, 随机摆动低于某级别, 价格高于 MA, 则此时做多。

当 CCI 高于某级别, 随机摆动高于某级别, 价格低于 MA, 则此时做空。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。图例. 2 显示测试结果。



图例. 1. EA 测试交易。均线之上执行做空, 均线使用不同的位移和适用价格。





图例. 2. EA 工作在上个年度 (2012) EURUSD H1 的结果。



参数