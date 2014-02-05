请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 klopka, 源链接 https://www.mql5.com/ru/code/8186。
它如何工作
当 CCI 低于某级别, 随机摆动低于某级别, 价格高于 MA, 则此时做多。
当 CCI 高于某级别, 随机摆动高于某级别, 价格低于 MA, 则此时做空。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。图例. 2 显示测试结果。
图例. 1. EA 测试交易。均线之上执行做空, 均线使用不同的位移和适用价格。
图例. 2. EA 工作在上个年度 (2012) EURUSD H1 的结果。
参数
- Lots - 手数; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。
- MaximumRisk - 风险 (省缺值 Lots=0)。
- StopLoss - 止损点数, 0 - 不使用止损。
- TakeProfit - 止盈点数, 0 则无止盈。
- RevClose - 反向交易信号平仓。
- MAPeriod - 均线周期。
- MAMethod - 均线方法。
- MAPrice - 均线适用价格。
- MAShift - 哪根柱线的均线值用于与价格比较。
- PShift - 哪根柱线的均线值用于与价格比较。
- CCIPeriod - CCI 周期。
- CCIPrice - CCI 适用价格。
- CCIDiffer - CCI 级别 (双边, 从 0 做多和做空)。
- CCIShift - 检查 CCI 的哪根柱线。
- StKPeriod - 随机摆动 K 周期。
- StDPeriod - 随机摆动 D 周期。
- StSPeriod - 随机摆动 S 周期。
- StMethod - 随机摆动方法。
- StPrice - 随机摆动适用价格。
- StShift - 检查随机摆动的哪根柱线。
- StDiffer - 随机摆动级别 (双边, 从 50 做多和做空)。
- CommonShift - 一般位移 (所有指标填加 Shift 变量)。
- MWMode - 开仓后设置止损和止盈。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1161
20_200 expert_v4.2_AntS
该 EA 十分简单, 分析两根柱线价格, 若有亏损则增加交易手数平均并发买卖
该 EA 的操作依均线原理。双向并发。买卖的交易量分别计算。交易量除以按照给定的"保存百分比"。它响应设置: "价格改变"
Smatf
该 EA 分析三个不同时间帧的多条均线VLT_TRADER
当市场活跃度下降, 则 EA 放置两个挂单