このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はklopkaでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/8186です。

動作法

移動平均（MA）、CCI、ストキャスティック等の指標が使われます。



CCIとストキャスティックがレベルより低く価格がМАより高い場合は買いがあります。

CCIがレベルより高くストキャスティックがレベルより高く価格がМАより低い場合は売りがあります。

画像1はストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作、画像2はテスターの結果を示します。



図1 エキスパートアドバイザーテスターでの約定売りМАを上回るパフォーマンスを示したので異なるMAシフトと価格が使用されます。





図2 EURUSD H1での昨年（2012）のエキスパートアドバイザーの操作結果。



パラメータ