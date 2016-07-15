無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はklopkaでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/8186です。
動作法
移動平均（MA）、CCI、ストキャスティック等の指標が使われます。
CCIとストキャスティックがレベルより低く価格がМАより高い場合は買いがあります。
CCIがレベルより高くストキャスティックがレベルより高く価格がМАより低い場合は売りがあります。
画像1はストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作、画像2はテスターの結果を示します。
図1 エキスパートアドバイザーテスターでの約定売りМАを上回るパフォーマンスを示したので異なるMAシフトと価格が使用されます。
図2 EURUSD H1での昨年（2012）のエキスパートアドバイザーの操作結果。
パラメータ
- Lots - 注文量で0の場合はMaxRパラメータを使用
- MaximumRisk - リスク（Lots=0の場合に使用）
- StopLoss - ポイント単位での決済逆指値で0の場合はなし
- TakeProfit - ポイント単位での決済指値で0の場合はなし
- RevClose - 反対側のシグナルでポジションを決済する
- MAPeriod - 移動平均の期間
- MAMethod - 移動平均の手法
- MAPrice - 移動平均の価格
- MAShift - 価格と比較するための移動平均値が量られるバー
- PShift - 価格と比較するための移動平均値が量られるバー
- CCIPeriod - CCIの期間
- CCIPrice - CCIの価格
- CCIDiffer - CCIレベル（売買のために0の両側）
- CCIShift - CCIがチェックされるバー
- StKPeriod - Кストキャスティックの期間
- StDPeriod - Dストキャスティックの期間
- StSPeriod - Sストキャスティックの期間
- StMethod - ストキャスティックの手法
- StPrice - ストキャスティックの価格
- StShift - ストキャスティックがチェックされるバー
- StDiffer - ストキャスティックレベル（売買のために50の両側）
- CommonShift - 一般的なシフト（すべての指標のShift変数に追加）
- MWMode - ポジションが空いた後に決済逆指値と決済指値を設定する
