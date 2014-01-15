O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Klopka, Link para a fonte https://www.mql5.com/ru/code/8186.

Como ele funciona

São utilizados três indicadores como a Média Móvel (MA), CCI, e Estocástico.

Quando o CCI e o Estocástico for inferior a um certo nível e o preço for mais elevado do que МА, ele indica uma compra.

Quando o CCI e Estocástico for maior do que um certo nível e o preço for menor do que МА, ele indica uma venda.

A imagem 1 mostra o desempenho do Expert Advisor em modo visual do Strategy Tester, a imagem 2 mostra os resultados seus resultados.

Fig. 1. Ordens do Expert Advisor no Strategy Tester. A venda é realizada acima da МА, assim, são utilizados diferentes deslocamentos de MA e do preço

Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o ano passado (2012) no EURUSD H1

Parâmetros