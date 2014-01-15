CodeBaseSeções
Kloss - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Klopka, Link para a fonte https://www.mql5.com/ru/code/8186.

Como ele funciona

São utilizados três indicadores como a Média Móvel (MA), CCI, e Estocástico.

Quando o CCI e o Estocástico for inferior a um certo nível e o preço for mais elevado do que МА, ele indica uma compra.

Quando o CCI e Estocástico for maior do que um certo nível e o preço for menor do que МА, ele indica uma venda.

A imagem 1 mostra o desempenho do Expert Advisor em modo visual do Strategy Tester, a imagem 2 mostra os resultados seus resultados.

Fig. 1. Ordens do Expert Advisor no Strategy Tester. A venda é realizada acima da МА, assim, são utilizados diferentes deslocamentos de MA e do preço

Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o ano passado (2012) no EURUSD H1

Parâmetros

  • Lots - lote; quando 0, o parâmetro MaxrR é usado.
  • MaximumRisk - Risco (valor padrão de Lots = 0).
  • StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
  • TakeProfit - Take Profit em pontos, 0 - sem Take Profit.
  • RevClose - Fecha a posição de negociação pelo sinal oposto.
  • MAPeriod - O período da média móvel.
  • MAMethod - O método da média móvel.
  • MAPrice - O preço da média móvel.
  • MAShift - A barra onde o valor da média móvel é comparado com o preço.
  • Pshift - A barra onde o valor da média móvel é comparado com o preço.
  • CCIPeriod - O período de CCI.
  • CCIPrice - O preço de CCI.
  • CCIDiffer - O nível do CCI (em ambos os lados de 0 para uma compra e uma venda).
  • CCIShift - A barra em que o CCI foi marcado.
  • StKPeriod - O período de К Estocástico.
  • StDPeriod - O período de D Estocástico.
  • StSPeriod - O período de S Estocástico.
  • StMethod - O método de Estocástico.
  • StPrice - O preço de Estocástico.
  • StShift - A barra em que o Estocástico está marcado.
  • StDiffer - Nível Estocástico (em ambos os lados de 50 para uma compra e uma venda).
  • CommonShift - Deslocamento comum (adicionado para a variável Shift de todos os indicadores).
  • MWMode - Coloque Stop Loss e Take Profit após a abertura da posição.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1161

