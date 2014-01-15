Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Klopka, Link para a fonte https://www.mql5.com/ru/code/8186.
Como ele funciona
São utilizados três indicadores como a Média Móvel (MA), CCI, e Estocástico.
Quando o CCI e o Estocástico for inferior a um certo nível e o preço for mais elevado do que МА, ele indica uma compra.
Quando o CCI e Estocástico for maior do que um certo nível e o preço for menor do que МА, ele indica uma venda.
A imagem 1 mostra o desempenho do Expert Advisor em modo visual do Strategy Tester, a imagem 2 mostra os resultados seus resultados.
Fig. 1. Ordens do Expert Advisor no Strategy Tester. A venda é realizada acima da МА, assim, são utilizados diferentes deslocamentos de MA e do preço
Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o ano passado (2012) no EURUSD H1
Parâmetros
- Lots - lote; quando 0, o parâmetro MaxrR é usado.
- MaximumRisk - Risco (valor padrão de Lots = 0).
- StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit em pontos, 0 - sem Take Profit.
- RevClose - Fecha a posição de negociação pelo sinal oposto.
- MAPeriod - O período da média móvel.
- MAMethod - O método da média móvel.
- MAPrice - O preço da média móvel.
- MAShift - A barra onde o valor da média móvel é comparado com o preço.
- Pshift - A barra onde o valor da média móvel é comparado com o preço.
- CCIPeriod - O período de CCI.
- CCIPrice - O preço de CCI.
- CCIDiffer - O nível do CCI (em ambos os lados de 0 para uma compra e uma venda).
- CCIShift - A barra em que o CCI foi marcado.
- StKPeriod - O período de К Estocástico.
- StDPeriod - O período de D Estocástico.
- StSPeriod - O período de S Estocástico.
- StMethod - O método de Estocástico.
- StPrice - O preço de Estocástico.
- StShift - A barra em que o Estocástico está marcado.
- StDiffer - Nível Estocástico (em ambos os lados de 50 para uma compra e uma venda).
- CommonShift - Deslocamento comum (adicionado para a variável Shift de todos os indicadores).
- MWMode - Coloque Stop Loss e Take Profit após a abertura da posição.
