CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Kloss - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4167
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт переписан с MQL4, автор klopka, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8186.

Принцип работы

Используется три индикатора: скользящая средняя (MA), CCI, стохастик.

CCI ниже уровня, стохастик ниже уровня, цена выше МА - покупка.

CCI выше уровня, стохастик выше уровня, цена ниже МА - продажа.

На изображении 1 показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме, на изображении 2 показаны результаты работы эксперта в тестере.

 
Рис. 1. Сделки эксперта в тестере. Продажа выполнена выше МА, потому что используется различное смещение МА и цены.

 
Рис. 2. Результаты работы эксперта в тестере за последний год (2012) на EURUSD H1.

Параметры

  • Lots - Лот, при значении 0 действует MaximumRisk.
  • MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
  • StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
  • TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
  • RevClose - Закрывать позицию по противоположному торговому сигналу.
  • MAPeriod - Период MA.
  • MAMethod - Метод MA.
  • MAPrice - Цена MA.
  • MAShift - Бар с которого берется значение МА для сравнения его с ценой.
  • PShift - Бар с которого берется значение цены для сравнения его с MA.
  • CCIPeriod - Период CCI.
  • CCIPrice - Цена CCI.
  • CCIDiffer - Уровень CCI (в обе стороны от 0 для покупки и продажи).
  • CCIShift - Бар на котором проверяется CCI.
  • StKPeriod - Период К стохастика.
  • StDPeriod - Период D стохастика.
  • StSPeriod - Период S стохастика.
  • StMethod - Метод стохастика.
  • StPrice - Цена стохастика.
  • StShift - Бар на котором проверяется Стохастик.
  • StDiffer - Уровень стохастика (в обе стороны от 50 для покупки и продажи).
  • CommonShift - Общее смещение (добавляется к переменным Shift всех индикаторов).
  • MWMode - Ставить стоплосс и тейкпрофит после открытия позиции.
2MoHLC 2MoHLC

две линии – середины каналов, образованных максимумами и минимумами за разные периоды представленые в виде облака

20_200 expert_v4.2_AntS 20_200 expert_v4.2_AntS

Эксперт с очень простым анализом цены - по двум барам и с увеличением лота после убытка

True MFI (Альтернатива стандартному MFI) True MFI (Альтернатива стандартному MFI)

Росту или падению цен зачастую предшествует повышение активности торгов. Индикатор True MFI пытается использовать это обстоятельство.

Smatf Smatf

Эксперт анализирует множество скользящих средних с трех таймреймов