Эксперт переписан с MQL4, автор klopka, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8186.

Принцип работы

Используется три индикатора: скользящая средняя (MA), CCI, стохастик.

CCI ниже уровня, стохастик ниже уровня, цена выше МА - покупка.

CCI выше уровня, стохастик выше уровня, цена ниже МА - продажа.

На изображении 1 показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме, на изображении 2 показаны результаты работы эксперта в тестере.



Рис. 1. Сделки эксперта в тестере. Продажа выполнена выше МА, потому что используется различное смещение МА и цены.





Рис. 2. Результаты работы эксперта в тестере за последний год (2012) на EURUSD H1.



Параметры