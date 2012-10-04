Ставь лайки и следи за новостями
Эксперт переписан с MQL4, автор klopka, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8186.
Принцип работы
Используется три индикатора: скользящая средняя (MA), CCI, стохастик.
CCI ниже уровня, стохастик ниже уровня, цена выше МА - покупка.
CCI выше уровня, стохастик выше уровня, цена ниже МА - продажа.
На изображении 1 показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме, на изображении 2 показаны результаты работы эксперта в тестере.
Рис. 1. Сделки эксперта в тестере. Продажа выполнена выше МА, потому что используется различное смещение МА и цены.
Рис. 2. Результаты работы эксперта в тестере за последний год (2012) на EURUSD H1.
Параметры
- Lots - Лот, при значении 0 действует MaximumRisk.
- MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
- StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
- TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
- RevClose - Закрывать позицию по противоположному торговому сигналу.
- MAPeriod - Период MA.
- MAMethod - Метод MA.
- MAPrice - Цена MA.
- MAShift - Бар с которого берется значение МА для сравнения его с ценой.
- PShift - Бар с которого берется значение цены для сравнения его с MA.
- CCIPeriod - Период CCI.
- CCIPrice - Цена CCI.
- CCIDiffer - Уровень CCI (в обе стороны от 0 для покупки и продажи).
- CCIShift - Бар на котором проверяется CCI.
- StKPeriod - Период К стохастика.
- StDPeriod - Период D стохастика.
- StSPeriod - Период S стохастика.
- StMethod - Метод стохастика.
- StPrice - Цена стохастика.
- StShift - Бар на котором проверяется Стохастик.
- StDiffer - Уровень стохастика (в обе стороны от 50 для покупки и продажи).
- CommonShift - Общее смещение (добавляется к переменным Shift всех индикаторов).
- MWMode - Ставить стоплосс и тейкпрофит после открытия позиции.
