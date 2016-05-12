Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist klopka, Hier der Link zu den Quellcode https://www.mql5.com/ru/code/8186.

Wie er funktioniert:

Es werden drei Indikatoren verwendet:Moving Average (MA), CCI, Stochastik.



Wenn der CCI kleiner als ein Level ist, der Stochastik kleiner als ein Level ist, der Preis höher als der MA ist, dann wird eine Kaufentscheidung gefällt.

Wenn der CCI größer als ein Level ist, der Stochastik höher als ein Level ist, der Kurs kleiner als der MA ist, dann wird eine Verkaufsentscheidung gefällt.

Das erste Bild zeigt die Performance des Expert Advisors in dem Strategietester, Das zweite Bild zeigt die Ergebnisse in dem Tester.



Abbildung 1. Transaktionen im Tester.</s0> Ein Verkauf wird oberhalb des MA ausgeführt, somit gibt es unterschiedliche Verschiebungen des MA und des verwendeten Kurses.





Abbildung 2. Das Ergebnis des Expert-Advisors für das letzte Jahr (2012) mit EURUSD H1.



Parameter: