Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist klopka, Hier der Link zu den Quellcode https://www.mql5.com/ru/code/8186.
Wie er funktioniert:
Es werden drei Indikatoren verwendet:Moving Average (MA), CCI, Stochastik.
Wenn der CCI kleiner als ein Level ist, der Stochastik kleiner als ein Level ist, der Preis höher als der MA ist, dann wird eine Kaufentscheidung gefällt.
Wenn der CCI größer als ein Level ist, der Stochastik höher als ein Level ist, der Kurs kleiner als der MA ist, dann wird eine Verkaufsentscheidung gefällt.
Das erste Bild zeigt die Performance des Expert Advisors in dem Strategietester, Das zweite Bild zeigt die Ergebnisse in dem Tester.
Abbildung 1. Transaktionen im Tester.</s0> Ein Verkauf wird oberhalb des MA ausgeführt, somit gibt es unterschiedliche Verschiebungen des MA und des verwendeten Kurses.
Abbildung 2. Das Ergebnis des Expert-Advisors für das letzte Jahr (2012) mit EURUSD H1.
Parameter:
- Lots - lot; wenn 0, dann wird der MaxrR Parameter verwendet.
- MaximumRisk - Risiko (wird verwendet, wenn Lots=0).
- StopLoss - Stop Loss in Punkten. 0 = kein Stop Loss
- TakeProfit - Take Profit in Punkten. 0 - kein Take Profit
- RevClose - Schließen der Position bei einem entgegengesetzten Signal.
- MAPeriod - Die Periode des gleitenden Durchschnitts.
- MAMethod - Die Methode des gleitenden Durchschnitts.
- MAPrice - Der Kurs des gleitenden Durchschnitts.
- MAShift - Die Bar von dem der Wert des gleitenden Durchschnitts verwendet wird um ihn mit dem Preis zu vergleichen.
- PShift - Die Bar von dem der Wert des gleitenden Durchschnitts verwendet wird um ihn mit dem Preis zu vergleichen.
- CCIPeriod - Die Periode des CCI.
- CCIPrice - Der Kurs des CCI.
- CCIDiffer - Der CCI Level (Auf beide Seiten von 0 für Kauf und Verkauf).
- CCIShift - Die Bar die für die Prüfung des CCI verwendet wird.
- StKPeriod - Die Periode des К stochastic.
- StDPeriod - Die Periode des D stochastic.
- StSPeriod - Die Periode des S stochastic.
- StMethod - Die Methode des stochastic.
- StPrice - Der Kurs des stochastic.
- StShift - Die Bar die für die Prüfung des StochasticCI verwendet wird.
- StDiffer - Stochastik Level (Auf beiden Seiten von 50 für Kauf und Verkauf).
- CommonShift - Gemeinsame Verschiebung (Wird allen Shift-Variablen von allen Indikatoren hinzugefügt).
- MWMode - Platzierung von Stop Loss und Take Profit nach dem Öffnen einer Position.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1161
