Der Exp_2MoHLC basiert auf den Signalen des 2MoHLC_ Indikators Es wird ein Handelssignal generiert, wenn eine Bar schließt und der Null Level durchbrochen wird oder sich die Farbe der Wolke ändert oder der Kurs der Wolke durchbricht.(In Abhängigkeit von dem Mode-Input-Parameter des Expert-Advisors).
Platzieren Sie die kompilierte Datei 2MoHLC_.ex5 in das folgende Verzeichnis: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart
Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1159
