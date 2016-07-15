コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_2MoHLC - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
691
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
exp_2mohlc.mq5 (7.33 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
2mohlc_.mq5 (7.33 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

2MoHLC指標のシグナルに基づいたExp_2MoHLC 。取引を実行するためのシグナルは、（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）ゼロレベルがブレイクスルーするかクラウドの色が変わるかクラウド価格がブレイクスルーする場合にバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされた2MoHLC_.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。 

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1159

Exp_2pbIdealMA Exp_2pbIdealMA

Exp_2pbIdealMA指標は2つの移動平均の交差に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、高速移動平均の2pbIdeal1MAが低速移動平均の2pbIdeal3MAを交差する場合にはバーが閉じるときに形成されます。

True RVI - 市場の相対力指数（にぎわい） True RVI - 市場の相対力指数（にぎわい）

取引量を考慮する標準RVI指標の代替品。

20_200 expert_v4.2_AntS 20_200 expert_v4.2_AntS

2つのバー単位での非常に単純な価格分析と損失後のロット増加を伴うエキスパートアドバイザー。

Kloss Kloss

移動平均、CCI、ストキャスティックのような指標で使用されるエキスパートアドバイザー。