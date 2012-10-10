CodeBaseРазделы
Exp_2MoHLC - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2252
(18)
Эксперт Exp_2MoHLC построен на основе сигналов, получаемых с индикатора 2MoHLC_. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака или был совершён пробой ценой облака (в зависимости от значения входного параметра эксперта Mode) .

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора 2MoHLC_.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

NonLagMA NonLagMA

Взвешенная средняя с минимальным лагом за счет применения затухающей косинусоиды в качестве линии весовых коэффициентов.

2pbIdealXOSMA 2pbIdealXOSMA

Индикатор 2pbIdealXOSMA представляет собой гистограмму MACD, построенную на индикаторах 2pbIdeal1MA и 2pbIdeal3MA.

ALMA(Arnaud Legoux Moving Average) ALMA(Arnaud Legoux Moving Average)

Взвешенная средняя с регулируемым лагом за счет применения кривой нормального(гауссового) распределения в качестве функции весовых коэффициентов.

VFractals VFractals

Индикатор VFractals отмечает уровень фрактала, образованного на баре с объемом, большим чем средний объем последних 3 баров до фрактала