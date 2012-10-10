Ставь лайки и следи за новостями
Exp_2MoHLC - эксперт для MetaTrader 5
2252
Эксперт Exp_2MoHLC построен на основе сигналов, получаемых с индикатора 2MoHLC_. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака или был совершён пробой ценой облака (в зависимости от значения входного параметра эксперта Mode) .
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора 2MoHLC_.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
