Exp_2pbIdealMA - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_2pbIdealMA指標は2つの移動平均の交差に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに高速移動平均の2pbIdeal1MAが低速移動平均の2pbIdeal3MAを交差する場合に形成されます。高速移動平均のブレイクスルーは買いシグナルです。低速移動平均のブレイクスルーは買いシグナルです。
コンパイルされた2pbIdeal1MA.ex5と2pbIdeal3MA.ex5 をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1158
