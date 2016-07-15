コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_2pbIdealMA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
737
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
2pbideal1ma.mq5 (5.27 KB) ビュー
2pbideal3ma.mq5 (6.55 KB) ビュー
exp_2pbidealma.mq5 (6.78 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_2pbIdealMA指標は2つの移動平均の交差に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに高速移動平均の2pbIdeal1MAが低速移動平均の2pbIdeal3MAを交差する場合に形成されます。高速移動平均のブレイクスルーは買いシグナルです。低速移動平均のブレイクスルーは買いシグナルです。

コンパイルされた2pbIdeal1MA.ex5と2pbIdeal3MA.ex5 をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1158

