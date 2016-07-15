Exp_2pbIdealMA指標は2つの移動平均の交差に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに高速移動平均の2pbIdeal1MAが低速移動平均の2pbIdeal3MAを交差する場合に形成されます。高速移動平均のブレイクスルーは買いシグナルです。低速移動平均のブレイクスルーは買いシグナルです。

コンパイルされた2pbIdeal1MA.ex5と2pbIdeal3MA.ex5 をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート