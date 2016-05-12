Der Exp_2pbIdealMA Indikator basiert auf der Schneidung von zwei gleitenden Durchschnitten. Es wird ein Handelssignal generiert wenn eine Bar schläft und es einen Schnitt des schnellen 2pbIdeal1MA gleitenden Durchschnitts mit dem langsamen 2pbIdeal3MA gleitenden Durchschnitts gibt Der Durchbruch des schnellen gleitenden Durchschnitts liefert ein Signal für einen Kauf. Der abwärtsgerichtete Durchbruch liefert ein Signal für ein und Verkauf

Platzieren Sie die kompilierte Dateien 2pbIdeal1MA.ex5 und 2pbIdeal3MA.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicator.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse