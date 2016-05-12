CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

Exp_2pbIdealMA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
881
(19)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
2pbideal1ma.mq5 (5.27 KB) ansehen
2pbideal3ma.mq5 (6.55 KB) ansehen
exp_2pbidealma.mq5 (6.78 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_2pbIdealMA Indikator basiert auf der Schneidung von zwei gleitenden Durchschnitten. Es wird ein Handelssignal generiert wenn eine Bar schläft und es einen Schnitt des schnellen 2pbIdeal1MA gleitenden Durchschnitts mit dem langsamen 2pbIdeal3MA gleitenden Durchschnitts gibt Der Durchbruch des schnellen gleitenden Durchschnitts liefert ein Signal für einen Kauf. Der abwärtsgerichtete Durchbruch liefert ein Signal für ein und Verkauf

Platzieren Sie die kompilierte Dateien 2pbIdeal1MA.ex5 und 2pbIdeal3MA.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicator.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

 Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1158

