此 Exp_2pbIdealMA 指标基于两条均线交叉。在柱线收盘时，如果快速 2pbIdeal1MA 均线和慢速 2pbIdeal3MA 均线交叉，则形成执行交易的信号。突破快速均线，作为买进的信号。向下突破作为卖出的信号。

放置 2pbIdeal1MA.ex5 和 2pbIdeal3MA.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicator.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表