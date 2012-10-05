Эксперт Exp_2pbIdealMA построен на основе пересечений двух мувингов. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение быстрого мувинга 2pbIdeal1MA с медленным 2pbIdeal3MA. Пробой быстрым мувингом наверх служит сигналом для покупки. Пробой вниз - для продажи.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов 2pbIdeal1MA.ex5 и 2pbIdeal3MA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования