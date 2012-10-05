Ставь лайки и следи за новостями
Exp_2pbIdealMA - эксперт для MetaTrader 5
- 3031
Эксперт Exp_2pbIdealMA построен на основе пересечений двух мувингов. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение быстрого мувинга 2pbIdeal1MA с медленным 2pbIdeal3MA. Пробой быстрым мувингом наверх служит сигналом для покупки. Пробой вниз - для продажи.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов 2pbIdeal1MA.ex5 и 2pbIdeal3MA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
