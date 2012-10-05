CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_2pbIdealMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3031
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_2pbIdealMA.mq5 (14.87 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.32 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
2pbideal1ma.mq5 (5.24 KB) просмотр
2pbideal3ma.mq5 (6.52 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_2pbIdealMA построен на основе пересечений двух мувингов. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение быстрого мувинга 2pbIdeal1MA с медленным 2pbIdeal3MA. Пробой быстрым мувингом наверх служит сигналом для покупки. Пробой вниз - для продажи.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов 2pbIdeal1MA.ex5 и 2pbIdeal3MA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

VLT_TRADER VLT_TRADER

При снижении активности на рынке эксперт выставляет два отложенных стоп-ордера

True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка

Альтернативная замена стандартного RVI, учитывающая объёмы торгов

SuperZigZag SuperZigZag

ЗигЗаг с возможностью указать "значимое движение" в пунктах

2pbIdealXOSMA 2pbIdealXOSMA

Индикатор 2pbIdealXOSMA представляет собой гистограмму MACD, построенную на индикаторах 2pbIdeal1MA и 2pbIdeal3MA.