Индикаторы

True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3160
(20)
Реальный автор:

VladMsk

Альтернативная замена стандартного RVI, учитывающая объёмы торгов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.06.2010.  

Рис.1 Индикатор True RVI

