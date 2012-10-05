Смотри, как бесплатно скачать роботов
True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
VladMsk
Альтернативная замена стандартного RVI, учитывающая объёмы торгов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.06.2010.
Рис.1 Индикатор True RVI
Эксперт анализирует множество скользящих средних с трех таймреймовTrue MFI (Альтернатива стандартному MFI)
Росту или падению цен зачастую предшествует повышение активности торгов. Индикатор True MFI пытается использовать это обстоятельство.
При снижении активности на рынке эксперт выставляет два отложенных стоп-ордераExp_2pbIdealMA
Эксперт Exp_2pbIdealMA на основе пересечений двух мувингов. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение быстрого мувинга 2pbIdeal1MA с медленным 2pbIdeal3MA.