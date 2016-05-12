und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
True RVI - Relative Strength Index (liveliness) of market - Indikator für den MetaTrader 5
853
- 853
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der wirkliche Urheber:
VladMsk
Ein alternativer Ersatz für den Standard RVI, der das Volumen des Handels berücksichtigt
Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und am 15.06 2010 im Code Base bei mql4.com veröffentlicht.
Abbildung 1. Der True RVI indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1157
