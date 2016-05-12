CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

True RVI - Relative Strength Index (liveliness) of market - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
853
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
trvi.mq5 (7.86 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der wirkliche Urheber:

VladMsk

Ein alternativer Ersatz für den Standard RVI, der das Volumen des Handels berücksichtigt

Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und am 15.06 2010 im Code Base bei mql4.com veröffentlicht.  

Abbildung 1 The True RVI indicator

Abbildung 1. Der True RVI indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1157

Averager on BUY and SELL simultaneously Averager on BUY and SELL simultaneously

Dieser Expert Advisor arbeitet nach dem Prinzip der gleitenden Durchschnitte. Er arbeitet gleichzeitig in beide Richtungen. Die Positionsgröße für Kauf- und Verkaufs-Positionen wird separat berechnet. Das Volumen wird in Übereinstimmung mit den angegebenen "save percentage" geteilt. Es reagiert auf die Einstellung: "den Preis ändern (change the price)"

MaTMFI MaTMFI

Eine geglättete und langsamere Version des True MFI Indikators.

Exp_2pbIdealMA Exp_2pbIdealMA

Der Exp_2pbIdealMA Indikator basiert auf der Schneidung von zwei gleitenden Durchschnitten. Es wird ein Handelssignal generiert wenn eine Bar schläft und es einen Schnitt des schnellen 2pbIdeal1MA gleitenden Durchschnitts mit dem langsamen 2pbIdeal3MA gleitenden Durchschnitts gibt

Exp_2MoHLC Exp_2MoHLC

Der Exp_2MoHLC basiert auf den Signalen des 2MoHLC_ Indikators