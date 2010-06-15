Смотри, как бесплатно скачать роботов
TRVI – True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка - индикатор для MetaTrader 4
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Использовать можно как и «стандартный» RVI. Однако более точный результат получите, если проанализируете пики.
Как и большинство индикаторов, точность возрастает с увеличением таймфрейма.
Непрерывного профита Вам!
Просьба скачать новую версию: исправлена незначительная ошибка.
