TRVI – True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка - индикатор для MetaTrader 4

Vladislav Eremeev
7112
(5)
Описание:

Использовать можно как и «стандартный» RVI. Однако более точный результат получите, если проанализируете пики.

Как и большинство индикаторов, точность возрастает с увеличением таймфрейма.

Непрерывного профита Вам!

Просьба скачать новую версию: исправлена незначительная ошибка.

