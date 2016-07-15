コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

True RVI - 市場の相対力指数（にぎわい） - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

VladMsk

取引量を考慮する標準RVI指標の代替品。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年6月15日に公開されました。  

図1 True RVI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1157

