無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
True RVI - 市場の相対力指数（にぎわい） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 848
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
VladMsk
取引量を考慮する標準RVI指標の代替品。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年6月15日に公開されました。
図1 True RVI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1157
Averager on BUY and SELL simultaneously（売買の同時平均）
このエキスパートアドバイザーは、移動平均の原理で動作します。両方向に同時に。取引量は売買で別々に算出されます。受けとられた取引量を与えられた「保存割合」に従って分割します。これは「change the price（価格を変更）」設定に対応します。MaTMFI
True MFI 指標の平滑化された低速バージョン。
Exp_2pbIdealMA
Exp_2pbIdealMA指標は2つの移動平均の交差に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、高速移動平均の2pbIdeal1MAが低速移動平均の2pbIdeal3MAを交差する場合にはバーが閉じるときに形成されます。Exp_2MoHLC
2MoHLC_ 指標のシグナルに基づいたExp_2MoHLC 。