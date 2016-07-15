このエキスパートアドバイザーは、移動平均の原理で動作します。両方向に同時に。取引量は売買で別々に算出されます。受けとられた取引量を与えられた「保存割合」に従って分割します。これは「change the price（価格を変更）」設定に対応します。

True MFI 指標の平滑化された低速バージョン。