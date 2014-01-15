CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

True MFI (Alternativa ao MFI padrão) - indicador para MetaTrader 5

VladMsk | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1667
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
tmfi.mq5 (10.22 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

VladMsk

Um aumento ou uma queda nos preços muitas vezes é precedida de uma elevação na atividade de negociação. A intenção do MFI Verdadeiro (True MFI) é aproveitar este fator. O indicador técnico MFI "padrão" utiliza o preço para realizar os cálculos. Como o resultado coincide praticamente com o RSI, faz com que o indicador MFI seja usado raramente. No indicador TMFR, o preço é usado para definir a direção do movimento e o volume é usado para calcular a quantidade do movimento. Como a maioria dos indicadores, a rapidez aumenta quando se eleva o período de tempo.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.06.2010.

Fig.1 Indicador True MFI

Fig.1 Indicador True MFI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1154

VLT_TRADER VLT_TRADER

Quando a atividade do mercado diminui, então o Expert Advisor coloca duas ordens pendentes de stop.

True RVI - Relative Strength Index (vitalidade) do mercado True RVI - Relative Strength Index (vitalidade) do mercado

Uma alternativa para a substituição do indicador padrão RVI que considera o volume de negócios

Smatf Smatf

O Expert Advisor analisa várias médias móveis de três períodos de tempo.

2MoHLC 2MoHLC

Duas linhas que formam um canal médio a partir dos valores dos preços de máxima e mínima para diferentes períodos apresentados na forma de nuvens.