True MFI (Alternativa ao MFI padrão) - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1667
Autor real:
VladMsk
Um aumento ou uma queda nos preços muitas vezes é precedida de uma elevação na atividade de negociação. A intenção do MFI Verdadeiro (True MFI) é aproveitar este fator. O indicador técnico MFI "padrão" utiliza o preço para realizar os cálculos. Como o resultado coincide praticamente com o RSI, faz com que o indicador MFI seja usado raramente. No indicador TMFR, o preço é usado para definir a direção do movimento e o volume é usado para calcular a quantidade do movimento. Como a maioria dos indicadores, a rapidez aumenta quando se eleva o período de tempo.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.06.2010.
Fig.1 Indicador True MFI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1154
