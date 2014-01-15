Autor real:

VladMsk

Um aumento ou uma queda nos preços muitas vezes é precedida de uma elevação na atividade de negociação. A intenção do MFI Verdadeiro (True MFI) é aproveitar este fator. O indicador técnico MFI "padrão" utiliza o preço para realizar os cálculos. Como o resultado coincide praticamente com o RSI, faz com que o indicador MFI seja usado raramente. No indicador TMFR, o preço é usado para definir a direção do movimento e o volume é usado para calcular a quantidade do movimento. Como a maioria dos indicadores, a rapidez aumenta quando se eleva o período de tempo.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.06.2010.

Fig.1 Indicador True MFI