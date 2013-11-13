请观看如何免费下载自动交易
真实 MFI (替代标准 MFI) - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2222
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
VladMsk
价格上涨或下跌之前往往交易活跃度增加。此真实 MFI 指标试图利用这个事实。这个 MFI "标准" 技术指标使用价格进行计算。事实上 RSI 应用更普遍，导致 MFI 指标很少被使用。在这个 TMFI 指标中使用价格定义运行方向，并且使用交易量计算运行数量。如同大多数指标，随着时间帧增大，敏捷度也随着增加。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 15.06.2010。
图例.1 真实 MFI
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1154
