真实作者:

VladMsk

价格上涨或下跌之前往往交易活跃度增加。此真实 MFI 指标试图利用这个事实。这个 MFI "标准" 技术指标使用价格进行计算。事实上 RSI 应用更普遍，导致 MFI 指标很少被使用。在这个 TMFI 指标中使用价格定义运行方向，并且使用交易量计算运行数量。如同大多数指标，随着时间帧增大，敏捷度也随着增加。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 15.06.2010。

图例.1 真实 MFI